Marelli e Ferrara discutono sul rigore non dato Era una occasione in cui ci sarebbe voluto il Var a chiamata

Nel post partita di Napoli-Lecce negli studi di Dazn l'ex arbitro Marelli ha discusso con Ciro Ferrara sull'episodio della spinta di Banda su Politano

Marelli e Ferrara sul fallo di Banda «Questa è un episodio tutto interpretativo ed è uno dei punti chiave di quello che deve essere il var. Non possiamo dire che non c'è nulla, perché direi una sciocchezza. In realtà il contatto c'è stato, Politano arriva prima sul pallone, Banda arriva decisamente dopo. Se l'arbitro avesse fischiato il calcio di rigore non ci sarebbe stato nulla da eccepire e il Var non sarebbe intervenuto. Ma molto spesso, soprattutto ultimamente, abbiamo visto il Var diventare una moviola, abbiamo dimenticato quale era lo scopo del Var che è quello di eliminare chiari ed evidenti errori. Questo poteva essere considerato un chiaro ed evidente errore? No.

