Madonna di Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia ai fedeli con l'inchiesta in corso per truffa (Di sabato 26 ottobre 2024) La veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia ha pubblicato un messaggio in cui scrive che "silenzio e preghiera in questo momento sono il mio grande conforto". È in corso l'inchiesta per truffa aggravata sulle donazioni, si attende l'incidente probatorio.

