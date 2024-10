LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: si avvicina il momento di Bassino e Brignone (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Bruttissima manche per la svedese Hector, ottava a 1.84. Tocca all’americana Paula Moltzan (-0.93). 13.43 Hector era partita con 0.79 di vantaggio, ma è già dietro di 0.15 al primo rilevamento! 13.42 Scheib vanta un quinto posto a Saalbach come miglior risultato in Gigante. 13.41 Le ultime otto saranno nell’ordine: Hector, Moltzan, Brunner, Bassino, Stjernesund, Brignone, Robinson e Shiffrin. 13.40 Mancano le ultime 8 sciatrici. Al comando Scheib con 0.03 su Hensien, mai così bene in carriera, e 0.35 su O’Brien. 13.40 Ljutic è solo decima a 1.76. 13.39 Poco fluida la croata, indietro di ben 1.30 al secondo rilevamento. 13.38 Holtmann è quinta a 0.46, Scheib entra nelle 10. Adesso la talentuosa croata Zrinka Ljutic (-0.56). 13.37 Partita la norvegese Mina Fuerst Holtmann (-0.55). Sempre al comando l’austriaca Julia Scheib. 13. Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: si avvicina il momento di Bassino e Brignone Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Bruttissima manche per la svedese Hector, ottava a 1.84. Tocca all’americana Paula Moltzan (-0.93). 13.43 Hector era partita con 0.79 di vantaggio, ma è già dietro di 0.15 al primo rilevamento! 13.42 Scheib vanta un quinto posto a Saalbach come miglior risultato in. 13.41 Le ultime otto saranno nell’ordine: Hector, Moltzan, Brunner,, Stjernesund,, Robinson e Shiffrin. 13.40 Mancano le ultime 8 sciatrici. Al comando Scheib con 0.03 su Hensien, mai così bene in carriera, e 0.35 su O’Brien. 13.40 Ljutic è solo decima a 1.76. 13.39 Poco fluida la croata, indietro di ben 1.30 al secondo rilevamento. 13.38 Holtmann è quinta a 0.46, Scheib entra nelle 10. Adesso la talentuosa croata Zrinka Ljutic (-0.56). 13.37 Partita la norvegese Mina Fuerst Holtmann (-0.55). Sempre al comando l’austriaca Julia Scheib. 13.

