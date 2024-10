La soffiata di Mosca il pressing di Washington e il rischio di una guerra totale | cosa succede dopo l’attacco di Israele all’Iran

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024)dicontro l’Iran rischia di trasformarsi in una? È questa la domanda che si stanno facendo leader politici e analisti di tutto il mondoche l’esercito di Tel Aviv ha avviato un’offensiva aerea per vendicarsi dei missili balistici lanciati sullo Stato Ebraico da Teheran a inizio ottobre. La rappresaglia israeliana, annunciata da ormai diverse settimane ma lanciata solo oggi, era nell’aria da tempo ma è stato meno intenso di quanto si temeva. Secondo il New York Times,è durato poco più di tre ore e ha colpito una ventina di obiettivi militari. La mediazione diNon appena i raid aerei sono terminati, gli Stati Uniti hanno definito l’azione militare israeliana una forma di «autodifesa» e ha lanciato un appello a Teheran affinché non risponda con altri bombardamenti.