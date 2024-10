Israele attacca l'Iran, raid su obiettivi militari. Teheran: "Pronti a reagire" (Di sabato 26 ottobre 2024) Le Idf annunciano i raid nella notte su obiettivi militari, colpita anche la Siria. Il monito di Israele: "Teheran non reagisca o la pagherà". La risposta dell'Iran: "Umilieremo i nostri nemici" Ilgiornale.it - Israele attacca l'Iran, raid su obiettivi militari. Teheran: "Pronti a reagire" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le Idf annunciano inella notte su, colpita anche la Siria. Il monito di: "non reagisca o la pagherà". La risposta dell': "Umilieremo i nostri nemici"

Israele lancia raid mirati su siti militari dell’Iran - ROMA (ITALPRESS) – Israele ha annunciato nella notte di aver lanciato attacchi aerei di rappresaglia contro l’Iran settimane dopo il massiccio sbarramento di missili balistici della Repubblica islamica, con l’esercito israeliano che ha affermato ... (Unlimitednews.it)

Israele attacca l’Iran : tre ore di raid nella notte. Rischio escalation e l’avvertimento : “Non rispondete” – Ultime notizie - Giorni del pentimento: Israele risponde all’attacco dell’Iran del primo ottobre. “Rischio escalation”, la ricostruzione nei dettagli. È stata una lunga notte in Medio Oriente, per il nuovo attacco di Israele all’Iran. Nelle prime ore del mattino ... (Notizie.com)

Israele si è vendicata dell’attacco dell’Iran : colpiti diversi obiettivi militari. Teheran minimizza l’esito del raid e parla di “danni limitati” - allontanando il rischio escalation - Dopo un mese di attesa, Israele ha lanciato la sua controffensiva contro l’Iran. L’attacco, suddiviso in tre ondate e durato complessivamente oltre tre ore, ha preso di mira esclusivamente impianti militari e siti di produzione di missili ... (Lanotiziagiornale.it)

Media : raid Israele - Iran non replicherà - 10.38 L'Iran ha fatto sapere a Israele che non risponderà agli attacchi condotti nella notte dall'Idf sul proprio territorio. A riferirlo è la rete tv Sky News in lingua araba. Teheran ha informato Israele attraverso un intermediario non ... (Televideo.rai.it)