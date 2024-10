Furti sul lungomare: ladri in azione mentre i bagnanti si godono il mare d'ottobre (Di sabato 26 ottobre 2024) Furti alle auto sul lungomare di Mondragone. In questo sabato di caldo, con tante famiglie che stanno affollando le spiagge del litorale per godersi il sole e il mare d'ottobre, si registrano Furti alle auto in sosta. I balordi hanno messo a segno diversi colpi, spaccando i vetri dei veicoli e Casertanews.it - Furti sul lungomare: ladri in azione mentre i bagnanti si godono il mare d'ottobre Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)alle auto suldi Mondragone. In questo sabato di caldo, con tante famiglie che stanno affollando le spiagge del litorale per godersi il sole e ild', si registranoalle auto in sosta. I balordi hanno messo a segno diversi colpi, spaccando i vetri dei veicoli e

