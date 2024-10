Ferrara celebra la 57esima Festa sociale Avis: sfilata in piazza, numeri in crescita (Di sabato 26 ottobre 2024) "Grazie ai soci donatori, al personale infermieristico e a tutti i volontari che ogni giorno in città e nelle frazioni tengono viva la comunità e attraverso il dono del sangue e del plasma ci insegnano il significato di solidarietà e altruismo. Valori che creano energia positiva e senso di Ferraratoday.it - Ferrara celebra la 57esima Festa sociale Avis: sfilata in piazza, numeri in crescita Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Grazie ai soci donatori, al personale infermieristico e a tutti i volontari che ogni giorno in città e nelle frazioni tengono viva la comunità e attraverso il dono del sangue e del plasma ci insegnano il significato di solidarietà e altruismo. Valori che creano energia positiva e senso di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Il Cinquecento a Ferrara' - al via l'allestimento della mostra che celebra il Rinascimento estense - In questi giorni, ha preso il via l'allestimento alla nuova mostra di palazzo dei Diamanti, 'Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso', che apre al pubblico sabato 12 ottobre. Iscriviti al canale WhatsApp di ... (Ferraratoday.it)

La Guardia di Finanza di Ferrara celebra il suo patrono : "Un pensiero a tutti i militari" - La Guardia di Finanza celebra il ‘suo’ patrono. Nella mattinata di venerdì nella Chiesa Parrocchiale del Gesù ha infatti avuto luogo la funzione liturgica in onore di San Matteo, come detto patrono del Corpo delle Fiamme Gialle. Iscriviti al ... (Ferraratoday.it)