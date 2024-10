Civiglio ancora a rischio isolamento per la caduta di un grosso albero in via per Ponzate (Di sabato 26 ottobre 2024) La situazione di Civiglio sembra davvero complicata, con l'albero caduto stamattina in via per Ponzate che si aggiunge a un quadro già critico a causa dello smottamento su via Dei Patrioti. Solo lo scorso 9 ottobre a causa di piante pericolanti su un terreno privato era stato necessario chiudere Quicomo.it - Civiglio ancora a rischio isolamento per la caduta di un grosso albero in via per Ponzate Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La situazione disembra davvero complicata, con l'caduto stamattina in via perche si aggiunge a un quadro già critico a causa dello smottamento su via Dei Patrioti. Solo lo scorso 9 ottobre a causa di piante pericolanti su un terreno privato era stato necessario chiudere

