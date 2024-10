.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 6^ giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Continua la corsa a tre al verticeB: Castelfrettese, Osimo e Montemarciano. InC con la sconfitta del Le Torri in casaSerrana a guidare la classifica è il Cupramontana e l’ Avis Arcevia IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 26 ottobre– Inscontri diretti terminati senza pareggi e classifica confermata nel Girone B. InGirone C adesso comandano Cupramontana e Avis Arcevia mentre il Montoro del neo mister Latini vince in casa in rimonta contro l’Agugliano Polverigi. Sconfitta del Villa Strada in trasferta mentre, sempre in campo esterno, la Cingolana ne fa quattro in casa del Vis Gualdo.Girone B Pietralacroce-Castelleonese – 0-1 Graziosi di Pesaro RETI – 15? st Paolini, 35? st Polidori N. PIETRALACROCE – Montuoso, Wade, Polidori A., Fioretti, Severini, Rossi, Bellavigna (Polidori T.