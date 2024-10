Secoloditalia.it - Bologna, scontro a sinistra. Il sindaco Lepore contro la Regione: “Ecco chi doveva vigilare su fiumi e canali”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nellabolognese volano gli stracci. Settimana scorsa a causa dell’acqua fuori uscita dal torrente Ravone e dal Canale di Reno mezza città è stata allagata causando milioni di danni e colpendo migliaia di cittadini. Che ora chiedono di sapere come sia stato possibile che tutto ciò sia accaduto., i dubbi avanzati da Bignami: studi e verifiche su territorio mai effettuate In realtà in molti in città indicano nella decisione del Comune di scoperchiare il canale che corre sotto la via Riva di Reno la causa principale di quanto avvenuto. Una decisione che aveva diviso la città e su cui anche Fratelli d’Italia aveva chiesto verifiche, proprio per comprendere se erano stati condotti adeguati studi sulla sicurezza idraulica. Studi che non pare ci siano, a quanto afferma il viceministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami.