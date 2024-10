Anteprima24.it - A piazza Roma scritte con riferimenti a Palestina e Israele

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoconalla guerra in corso trae palestinesi sono apparse nella centralissima. Qualcuno ha imbrattato sia il marciapiede in prossimità dello scalone del Convitto Nazionale del Giannone e lo stesso muretto perimetrale dell’edificio scolastico conin vernice bianca. Con la prima si insulta pesantemente lo stato ebraico; con la seconda si mette in guardia laagli stessi Stati del Nord Africa che non l’appoggerebbero. Entrambe lenon recano simboli o firme da parte di movimenti politici o associazioni. Potrebbero essere d’aiuto le telecamere di video sorveglianza per individuare i presunti responsabili. L'articolo Aconproviene da Anteprima24.it.