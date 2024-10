Violenza su donne, caccia alle cicatrici nel Dna, appello Iss a donare sangue (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il dolore di chi ha subito Violenza è spesso invisibile, eppure è inciso nel suo Dna. Vogliamo studiarlo ancora per riscrivere la storia di chi lo ha vissuto, per riparare le sue ferite. Ci può aiutare una goccia del sangue di tutte le donne". L'Istituto superiore di sanità annuncia la seconda fase del Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il dolore di chi ha subitoè spesso invisibile, eppure è inciso nel suo Dna. Vogliamo studiarlo ancora per riscrivere la storia di chi lo ha vissuto, per riparare le sue ferite. Ci può aiutare una goccia deldi tutte le". L'Istituto superiore di sanità annuncia la seconda fase del

