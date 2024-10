"Viola il silenzio elettorale". Bucci contro Ranucci (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il candidato del centrodestra attacca il metodo Report: "Questo modo di fare non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie". Il giornalista si difende, ma FI è pronta a chiedere l'audizione in Vigilanza Rai Ilgiornale.it - "Viola il silenzio elettorale". Bucci contro Ranucci Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il candidato del centrodestra attacca il metodo Report: "Questo modo di fare non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie". Il giornalista si difende, ma FI è pronta a chiedere l'audizione in Vigilanza Rai

"Viola il silenzio elettorale". Bucci contro Ranucci - Il candidato del centrodestra attacca il metodo Report: "Questo modo di fare non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie". Il giornalista si difende, ma FI è pronta a chiedere l'audizione in ... (ilgiornale.it)

LIGURIA, DE MONTE: REPORT VIOLA SILENZIO ELETTORALE, E’ EXTRATERRITORIALE? - Roma, 24 ott- “Ad urne aperte in Liguria, una trasmissione del servizio pubblico viola anche il silenzio elettorale. La trasmissione infatti annuncia nuove rivelazioni sul ministro Giuli, oltre ad un ... (9colonne.it)

