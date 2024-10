Ilfattoquotidiano.it - Un gattino finisce nell’inceneritore e rischia di essere ucciso ma un dipendente lo vede: il lieto fine

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si trovava a dieci metri di profondità quando è stato visto da un operatore. Stiamo parlando di unfinito nella buca di un inceneritore che è stato, per fortuna, tratto in salvo. Siamo a Como, in via Scalambrini dove si trova la sede centrale del termovalorizzatore. Il micio hato diincenerito ma grazie alla chiamata ai vigili del Fuoco di Valleggio è stato tirato su e c’è stato anche un: per quelbianco e nero malconcio e tremante è arrivata una famiglia. Come? Uno degli operatori dell’inceneritore si è intenerito e lo ha adottato. L'articolo Undima unlo: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.