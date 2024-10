Anteprima24.it - Ucciso a 14 anni da coetaneo, “dopo 11 anni nessun colpevole”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono passati undicie l’omicidio del 14enne Emanuele Di Caterino, accoltellato a morte ad Aversa, in provincia di Caserta, il 7 aprile del 2013, non ha ancora un. Nuovo processo in corte di Appello, il terzo, per questa morte assurda che vide cadere sotto i fendenti sferrati da un bullo 16enne il povero Emanuele, al culmine di una rissa alla quale era estraneo. “Il ritardo della giustizia determina un senso di impunità pericoloso e disumano per le future generazioni”, sottolinea con forza l’avvocato Maurizio Zuccaro, legale della famiglia Di Caterino, che, ancora una volta chiede “sia fatta luce su questa vicendal’ennesimo annullamento da parte della Cassazione e una nuova udienza, la terza, dinnanzi la Corte di Appello di Napoli, fissata per il prossimo gennaio”.