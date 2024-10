Tpi.it - Trovata morta la donna di 54 anni scomparsa a Pontedera: arrestato un meccanico 34enne

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È stata risenza vita Flavia Mello Agonigi, la 54enne di, in provincia di Pisa, di cui si non si avevano notizie dallo scorso 12 ottobre. La Polizia ha giàun uomo, sospettato di aver ucciso la: si tratta di Emanuele Nannetti, 34residente a Casciana Terme Lari. L’uomo, sottoposto a fermo e portato in questura, avrebbe fatto alcune ammissioni. Proprio nel territorio del Comune di Casciana Terme Lari è stato rinvenuto il corpo della vittima: era nella cisterna di un’abitazione nella frazione di Sant’Ermo. La– di origini brasiliane ma cittadina italiana – è stata uccisa a coltellate, probabilmente la stessa notte della sua