Trekking a Palma di Montechiaro | tour tra castelli spiagge da favola e una Madonna miracolosa

Il Trekking di VisitAgrigento e Qanat, in collaborazione con Sweet Sicily, torna questo fine settimana a Palma di Montechiaro. Appuntamento domenica 27 ottobre. "Fate bene attenzione - dicono gli organizzatori - perché, se affacciandovi dal castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro, sulla

Castelli, sirene, una Madonna miracolosa e spiagge mozzafiato: trekking a Palma - Fate bene attenzione: se affacciandovi dal Castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro, sulla costa di Capreria, udite una voce melodiosa che arriva dal mare, non perdete tempo, tappatevi le orecch ... (quilicata.it)

trekking di VisitAgrigento e Qanat a Palma di Montechiaro - Tra Castelli, sirene, una Madonna miracolosa e spiagge da favola Domenica 27 ottobre il trekking di VisitAgrigento e Qanat a Palma di Montechiaro Fate bene attenzione: se affacciandovi dal ... (canicattiweb.com)

