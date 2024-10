Piperspettacoloitaliano.it - Storia di una famiglia perbene 2 Michele Straziota muore ? Francesco Falco chi è veramente

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ruolo diindi una2, scomparso improvvisamente Chi è davveroindi2 ? Il suo personaggio, che si scoprirà essere, è stato rinchiuso in carcere e sta subendo la vendetta dei suoi rivali, dentro e fuori dalla prigione. Ma? Ecco cosa è successo nella seconda stagione.torna indi una2 ? Il primo colpo di scena didi una2 è la morte di. Il giovane ragazzo barese, incarcerato per i crimini della sua, è stato ucciso in carcere dai suoi rivali con un brutale assassinio. Il suo viso è stato affondato nell’acido, come nei più violenti crimini di mafia.