Sotto l'effetto di droga: violento con i genitori e con le forze dell'ordine, arrestato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Città di Castello, 25 ottobre 2024 - Aggressivo con i genitori e con le forze dell'ordine intervenute per placare gli animi. Ma non c'è stato niente da fare: un tunisino di 43 anni, con problemi di droga, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Città di Castello per resistenza e violenza a un pubblico ufficiale. All’arrivo della Gazzella, chiamata dagli anziani genitori spaventati dal comportamento del figlio, l'uomo era in strada e nel tentativo di identificarlo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è scagliato contro i Carabinieri (un militare è stato ferito lievemente ad un braccio), tanto da costringerli a bloccarlo per condurlo in caserma e adempiere agli accertamenti del caso. L'uomo è stato arrestato e a seguito del rito direttissimo Sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Lanazione.it - Sotto l'effetto di droga: violento con i genitori e con le forze dell'ordine, arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Città di Castello, 25 ottobre 2024 - Aggressivo con ie con leintervenute per placare gli animi. Ma non c'è stato niente da fare: un tunisino di 43 anni, con problemi di, è statoin flagranza di reato dai Carabinieri di Città di Castello per resistenza e violenza a un pubblico ufficiale. All’arrivoa Gazzella, chiamata dagli anzianispaventati dal comportamento del figlio, l'uomo era in strada e nel tentativo di identificarlo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è scagliato contro i Carabinieri (un militare è stato ferito lievemente ad un braccio), tanto da costringerli a bloccarlo per condurlo in caserma e adempiere agli accertamenti del caso. L'uomo è statoe a seguito del rito direttissimoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ubriaco e drogato si ripresenta a casa dei genitori nonostante un divieto di avvicinamento - San Vittore Olona (Milano), 16 ottobre 2024 - Ubriaco e drogato si ripresenta a casa dei genitori nonostante un divieto di avvicinamento. Nei guai, ancora una volta, è finito un 47enne di zona ben noto alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri ... (Ilgiorno.it)

Saviano - liceale nascondeva una vita parallela : arrestato per droga davanti ai genitori - A Saviano è stato arrestato un 17enne con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione sono stati rinvenuti 118 grammi di hashish suddivisi in dosi già pronte per essere vendute ai suoi clienti. 17enne di buona famiglia spaccia ai ... (Teleclubitalia.it)

Minaccia e maltratta i genitori per i soldi della droga - 38enne resta in carcere - Resta in carcere A.S., 38enne di Marcianise arrestato per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori. E’ quanto disposto dal gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’udienza di convalida ... (Casertanews.it)

Minaccia i genitori per avere i soldi per la droga - arrestato - Era dal mese di settembre che pretendeva quotidianamente denaro (dai 20 ai 40 euro) dai genitori che poi utilizzava per comprare droga, arrivando, addirittura, a minacciarli e cacciarli dalla loro abitazione quando questi si rifiutavano di ... (Casertanews.it)