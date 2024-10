Sport.quotidiano.net - Serie A, nona giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Archiviati gli impegni europei, torna laA, giunta alla, che verrà inaugurata da Udinese-Cagliari. Sempre di venerdì scenderanno in campo Torino e Como, di fronte in casa dei granata. Sabato scatta l'ora della capolista: il Napoli ospita il Lecce in un quasi testacoda. Senza Bologna-Milan, rinviata a causa del maltempo, l'altro match in programma sabato è quello fra Atalanta ed Hellas Verona. Domenica gli incontri più interessanti di questo turno. Su tutte spicca sicuramente Inter-Juventus, che potrebbe anche valere la vetta della classifica. Fari puntati poi sul Franchi,la Fiorentina è pronta a sfidare la Roma, provando a consolidarsi nelle zone altissime della graduatoria. A completare il quadro ecco Parma-Empoli, Lazio-Genoa e un delicatissimo - in chiave salvezza - Monza-Venezia.