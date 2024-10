Serie A, le probabili formazioni: Leao torna titolare, la Juve senza Koopmeiners (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco tutte le probabili formazioni per il prossimo turno di campionato La Serie A torna in campo per la nona giornata. Si comincia oggi, venerdì 25 ottobre, con due partite e terminerà domenica 27 con il posticipo Fiorentina-Roma. Fari puntati su un altro big match di giornata: Inter-Juventus, in programma domenica 27 alle ore 18. Sbircialanotizia.it - Serie A, le probabili formazioni: Leao torna titolare, la Juve senza Koopmeiners Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco tutte leper il prossimo turno di campionato Lain campo per la nona giornata. Si comincia oggi, venerdì 25 ottobre, con due partite e terminerà domenica 27 con il posticipo Fiorentina-Roma. Fari puntati su un altro big match di giornata: Inter-ntus, in programma domenica 27 alle ore 18.

