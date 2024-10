Sciopero all'Asl: possibili disagi per visite ed esami (Di venerdì 25 ottobre 2024) possibili disagi e cancellazioni per visite ed esami all'Asl. L'azienda sanitaria locale ha infatti comunicato che il 31 ottobre, in conseguenza allo Sciopero proclamato da Usb Pubblico Impiego, non sono garantiti i servizi erogati dall'Asl, fatti salvi quelli indispensabili garantiti per legge Novaratoday.it - Sciopero all'Asl: possibili disagi per visite ed esami Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)e cancellazioni peredall'Asl. L'azienda sanitaria locale ha infatti comunicato che il 31 ottobre, in conseguenza alloproclamato da Usb Pubblico Impiego, non sono garantiti i servizi erogati dall'Asl, fatti salvi quelli indispensabili garantiti per legge

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Personale di Trenitalia in sciopero - mercoledì possibili disagi per chi deve mettersi in viaggio - Possibili disagi mercoledì per chi deve viaggiare in treno. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale mobile di Trenitalia Tper di quattro ore, dalle 11 alle 15. ... (Cesenatoday.it)

Personale di Trenitalia in sciopero - mercoledì possibili disagi per chi deve mettersi in viaggio - Possibili disagi mercoledì per chi deve viaggiare in treno. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale mobile di Trenitalia Tper di quattro ore, dalle 11 alle 15. ... (Riminitoday.it)

Sciopero nazionale dei treni : possibili disagi in tutta l’Emilia-Romagna - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Si preannuncia un fine settimana di disagi per il trasporto ferroviario. La causa è lo sciopero nazionale, dalle ore 21 di sabato fino alle 21 di domenica 13 ottobre, del personale del ... (Bolognatoday.it)

Treni - nuovo sciopero dalle 21 di sabato : possibili disagi per i viaggiatori - Nuovi disagi in vista per chi ha in programma un viaggio in treno nella serata del 12 ottobre e nella giornata del 13 ottobre. È stato infatti stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord ... (Lettera43.it)