Report, Ranucci replica a Gasparri: "Chiede di bloccare la trasmissione, ci mancava solo questo" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Botta e riposta tra Sigfrido Ranucci e Maurizio Gasparri. "Chiede di bloccare la trasmissione Report, in onda domenica alle 20.30 su Rai3. Ci mancava solo questo", ha detto il giornalista e conduttore tv su Facebook replicando al presidente dei senatori di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai. Gasparri, senza citare esplicitamente 'Report', aveva definito "illegale" l'utilizzo di "una trasmissione Rai per fare propaganda elettorale, durante il silenzio elettorale, domenica. Lì i vertici Rai intervengano perché altrimenti saranno colpevoli anche loro insieme al conduttore della trasmissione ed a tutti i responsabili che violeranno le leggi durante una fase elettorale". Una "illegalità", aveva aggiunto, che "siamo qui già pronti a denunciare tutti. Non solo il noto promotore di questi atti di illegalità comunicativo, ma anche tutti quelli che li tollerano o autorizzano".

