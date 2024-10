Putin, 'su Ucraina l'Occidente diventato più realistico' (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'Occidente sta cominciando a valutare il conflitto in Ucraina in modo più "realistico", e per questo deve essere "elogiato". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista alla televisione di Stato citata dalla Tass. "Ieri - ha affermato Putin - dicevano che alla Russia doveva essere inflitta una sconfitta strategica, ma oggi la retorica è cambiata. Lo vediamo, e devono essere elogiati per questo, per il fatto che cominciano a pensare e a valutare la situazione in modo realistico". Quotidiano.net - Putin, 'su Ucraina l'Occidente diventato più realistico' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'sta cominciando a valutare il conflitto inin modo più "", e per questo deve essere "elogiato". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un'intervista alla televisione di Stato citata dalla Tass. "Ieri - ha affermato- dicevano che alla Russia doveva essere inflitta una sconfitta strategica, ma oggi la retorica è cambiata. Lo vediamo, e devono essere elogiati per questo, per il fatto che cominciano a pensare e a valutare la situazione in modo".

