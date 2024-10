Pronostici Nona Giornata Serie A (Di venerdì 25 ottobre 2024) Serie A – Mentre Inter e Juventus scenderanno in campo l’una contro l’altra, il Napoli coglie l’occasione di fuggire sempre più lontano dalle inseguitrici. Nel nuovo turno di Serie A i partenopei affrontano al Maradona un Lecce in piena crisi di risultati. I Pronostici di Superscommesse partono dalla gara del Maradona: i salentini riusciranno a impensierire la capolista? Napoli-Lecce: Multigol 2-4 CasaIl Napoli ha la chance di spiccare ulteriormente il volo infierendo su un Lecce in crisi di risultati e reduce da un pesantissimo 6 a 0 subito contro la Fiorentina. Gli azzurrihanno chiuso4 partite su 4 in casa in campionatosegnando2-4 gol. I giallorossi,invece, hanno subito 2-4 retiin 3 delleultime5 trasfertegiocate. Pertanto, il consigliodi Superscommesseé l’esitoMultigol2-4 Casa. Terzotemponapoli.com - Pronostici Nona Giornata Serie A Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)A – Mentre Inter e Juventus scenderanno in campo l’una contro l’altra, il Napoli coglie l’occasione di fuggire sempre più lontano dalle inseguitrici. Nel nuovo turno diA i partenopei affrontano al Maradona un Lecce in piena crisi di risultati. Idi Superscommesse partono dalla gara del Maradona: i salentini riusciranno a impensierire la capolista? Napoli-Lecce: Multigol 2-4 CasaIl Napoli ha la chance di spiccare ulteriormente il volo infierendo su un Lecce in crisi di risultati e reduce da un pesantissimo 6 a 0 subito contro la Fiorentina. Gli azzurrihanno chiuso4 partite su 4 in casa in campionatosegnando2-4 gol. I giallorossi,invece, hanno subito 2-4 retiin 3 delleultime5 trasfertegiocate. Pertanto, il consigliodi Superscommesseé l’esitoMultigol2-4 Casa.

