Processo "Reset", guerra di certificati medici e udienza a rischio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuova udienza questa mattina, venerdì 25 ottobre, del Processo "Reset" che vede alla sbarra, tra gli altri, Angelo, Salvatore e Valentina Travali, Costantino Cha Cha Di Silvio, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, chiamati a rispondere a vario titolo di associazione a Latinatoday.it - Processo "Reset", guerra di certificati medici e udienza a rischio Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovaquesta mattina, venerdì 25 ottobre, del" che vede alla sbarra, tra gli altri, Angelo, Salvatore e Valentina Travali, Costantino Cha Cha Di Silvio, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, chiamati a rispondere a vario titolo di associazione a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta in aula per il processo - news in diretta : oggi la seconda udienza per l’omicidio di Giulia Cecchettin - Le notizie in diretta sul processo contro Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin: oggi una nuova udienza con l'interrogatorio dell'accusato.Continua a leggere (Fanpage.it)

Filippo Turetta domani sarà in aula per l’udienza del processo Cecchettin : “Onorerà la memoria di Giulia” - Filippo Turetta sarà interrogato domani nel corso della seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Il suo legale fa sapere che il ragazzo sarà presente in aula e che risponderà alle domande che gli verranno fatte "anche per ... (Fanpage.it)

Domani Turetta in aula per la seconda udienza del processo Cecchettin - L'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, ha confermato con una nota che domani, venerdì 25 ottobre, nella seconda udienza del processo a suo carico, l'imputato «sarà presente in aula e avanti la Corte d'Assise e si sottoporrà ... (Veneziatoday.it)

Filippo Turetta in Tribunale : «Si sottoporrà all'interrogatorio» domani nella seconda udienza del processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta sarà presente domani nell'aula dove si celebra il processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin e si sottoporrà all'interrogatorio. Confermata, dunque, la... (Ilgazzettino.it)