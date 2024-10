Pensioni: Durigon, su flessibilità uscita non è riforma Lega (Di venerdì 25 ottobre 2024) La parte della manovra sulla flessibilità in uscita verso la pensione "non è la riforma della Lega". Lo dice il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando la necessità di "fare una riforma più equa nei prossimi anni", Durigon sottolinea che il provvedimento è migliorabile in Parlamento. "Un miglioramento possibile, ha detto, è sulla previdenza integrativa". Nel testo approvato dal Governo non compare l'introduzione di un nuovo semestre di silenzio assenso né la possibilità di utilizzare i fondi integrativi per l'assegno necessario per chi è nel sistema contributivo e vuole anticipare il pensionamento rispetto ai 67 anni Quotidiano.net - Pensioni: Durigon, su flessibilità uscita non è riforma Lega Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La parte della manovra sullainverso la pensione "non è ladella". Lo dice il sottosegretario al Lavoro Claudiosottolineando la necessità di "fare unapiù equa nei prossimi anni",sottolinea che il provvedimento è migliorabile in Parlamento. "Un miglioramento possibile, ha detto, è sulla previdenza integrativa". Nel testo approvato dal Governo non compare l'introduzione di un nuovo semestre di silenzio assenso né la possibilità di utilizzare i fondi integrativi per l'assegno necessario per chi è nel sistema contributivo e vuole anticipare il pensionamento rispetto ai 67 anni

