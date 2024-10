“Ora mi devi dire di lui”. Grande Fratello, Shaila e Maica si trovano faccia a faccia: imbarazzo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 24 ottobre, Maica Benedicto è tornata nella casa del Gran Hermano in Spagna, dove ha incontrato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ospiti italiani nel reality spagnolo. Al suo arrivo, Shaila si è subito mostrata interessata a sapere cosa si dice su di lei in Italia, specialmente per quanto riguarda i commenti di Javier Martinez. Tuttavia, Maica ha risposto alla ballerina negando che Javier abbia fatto menzione del loro rapporto, scelta che ha suscitato curiosità tra i fan. La situazione si è ulteriormente arricchita di tensione durante la puntata del Gran Hermano andata in onda il 24 ottobre. Shaila ha infatti chiesto direttamente a Maica: “Javier ti ha parlato di me?”. La modella ha tagliato corto, rispondendo semplicemente: “No”, mettendo fine alla conversazione. Tuttivip.it - “Ora mi devi dire di lui”. Grande Fratello, Shaila e Maica si trovano faccia a faccia: imbarazzo Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 24 ottobre,Benedicto è tornata nella casa del Gran Hermano in Spagna, dove ha incontratoGatta e Lorenzo Spolverato, ospiti italiani nel reality spagnolo. Al suo arrivo,si è subito mostrata interessata a sapere cosa si dice su di lei in Italia, specialmente per quanto riguarda i commenti di Javier Martinez. Tuttavia,ha risposto alla ballerina negando che Javier abbia fatto menzione del loro rapporto, scelta che ha suscitato curiosità tra i fan. La situazione si è ulteriormente arricchita di tensione durante la puntata del Gran Hermano andata in onda il 24 ottobre.ha infatti chiestottamente a: “Javier ti ha parlato di me?”. La modella ha tagliato corto, rispondendo semplicemente: “No”, mettendo fine alla conversazione.

