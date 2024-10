Napoli, sit-in per Linea 6 e ascensori Anm: “Esasperati e delusi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInaugurati quest’anno, dopo decenni di attesa, la Linea 6 del metrò e l’ascensore di Monte Echia sono già nell’occhio del ciclone. Un sit-in di protesta è indetto domenica 27 ottobre (ore 11) a Napoli, dinanzi alla nuova stazione metro Chiaia-Monte di Dio. In piazza associazioni di quartiere, tra cui Plebiscito&Dintorni e Tempo Libero, commercianti e un gruppo di cittadini, definitosi “Esasperati e delusi”. “Dopo lunghissimi anni di cantiere, con annessi disagi – ricorda una nota – la popolazione di Pizzofalcone ha brindato all’apertura della stazione metro ( luglio 2024) e dell’ascensore di Monte Echia”. Ma l’idillio pare morto sul nascere. “Finiti i brindisi e le passerelle – affermano gli organizzatori della protesta – la realtà è stata ben diversa dalle aspettative”. Anteprima24.it - Napoli, sit-in per Linea 6 e ascensori Anm: “Esasperati e delusi” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInaugurati quest’anno, dopo decenni di attesa, la6 del metrò e l’ascensore di Monte Echia sono già nell’occhio del ciclone. Un sit-in di protesta è indetto domenica 27 ottobre (ore 11) a, dinanzi alla nuova stazione metro Chiaia-Monte di Dio. In piazza associazioni di quartiere, tra cui Plebiscito&Dintorni e Tempo Libero, commercianti e un gruppo di cittadini, definitosi “”. “Dopo lunghissimi anni di cantiere, con annessi disagi – ricorda una nota – la popolazione di Pizzofalcone ha brindato all’apertura della stazione metro ( luglio 2024) e dell’ascensore di Monte Echia”. Ma l’idillio pare morto sul nascere. “Finiti i brindisi e le passerelle – affermano gli organizzatori della protesta – la realtà è stata ben diversa dalle aspettative”.

