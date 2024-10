Movida e rumori in centro, il Comune deve risarcire i residenti e intanto avanti con il Piano di risanamento (Di venerdì 25 ottobre 2024) I residenti del centro che hanno fatto causa al Comune per il problema “rumori” determinati dalla Movida hanno vino la prima battaglia in tribunale vedendosi riconosciuto un risarcimento complessivo che ammonterebbe a 450mila euro e quella sentenza ora “la leggeremo per capire cosa dice e Ilpescara.it - Movida e rumori in centro, il Comune deve risarcire i residenti e intanto avanti con il Piano di risanamento Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Idelche hanno fatto causa alper il problema “” determinati dallahanno vino la prima battaglia in tribunale vedendosi riconosciuto un risarcimento complessivo che ammonterebbe a 450mila euro e quella sentenza ora “la leggeremo per capire cosa dice e

