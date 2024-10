Lanazione.it - “Miche, siamo distrutti. Ora sei il nostro angelo”. Il lutto per la morte del soccorritore

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vernazza, 25 ottobre 2024 – Parole di sconforto, di incredulità.Orlandi, morto nell’incidente in motorino, nello scontro con un furgone, non era solo una giovane ragazzo di 20 anni, carico di sogni, nel pieno della vita, lui era un esempio. Un ragazzo esemplare, sorridente, in prima linea quando c’era da dare un aiuto, un animo nobile. Il volontariato per lui era una missione, si distingueva, da tanti giovani che non hanno le idee chiare, lui le aveva: aiutare il prossimo sempre e comunque, senza badare alle ore, alle feste, agli impegni, prima di tutte le altre cose, sostenere gli altri in difficoltà. Non se ne fanno una ragione gli amici, i colleghi, il presidente della Pubblica Assistenza di Vernazza, doveera stato assunto da nove mesi.