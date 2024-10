L’Ucraina afferma che i soldati nordcoreani sono già nella regione russa di Kursk (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 24 ottobre L’Ucraina ha affermato che i primi soldati nordcoreani hanno raggiunto la regione russa di Kursk, dove l’esercito ucraino controlla centinaia di chilometri quadrati di territorio. Leggi Internazionale.it - L’Ucraina afferma che i soldati nordcoreani sono già nella regione russa di Kursk Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 24 ottobrehato che i primihanno raggiunto ladi, dove l’esercito ucraino controlla centinaia di chilometri quadrati di territorio. Leggi

