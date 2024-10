Liberoquotidiano.it - Luca Zingaretti e il primo film da regista: "La casa degli sguardi"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Smessi momentaneamente i panni del commissario Montalbano,passa alla regia e presenta alla Festa del Cinema “La”, dove interpreta un padre capace di esserci sempre. Ilè tratto dal libro di Daniele Mencarelli. “Racconto il dolore come catarsi”, spiega il-”ha un figlio Marcolino , che si sta perdendo, perchè non sa reagire contro il cinismo del mondo . Oggi molti giovani rimangono bloccati dalla forza e la cattiveria di alcuni compagni, soffrono a tal punto di pensare alla morte. Sì, è una follia, come quella di portare in tasca il cellulare in compagnia di un coltello: cosa sta accadendo a questi giovani? Molto spesso non hanno amore, quel bacio della buonanotte e quella carezza sul viso che ci regalavano le nostre mamme,ora si usa poco: i figli devono diventare forti, devono difendersi come i cartoni animati che vanno di moda in tv.