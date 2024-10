Gqitalia.it - Lionel Messi compete ora con Cristiano Ronaldo in una nuova arena: quella dei profumi

(Di venerd√¨ 25 ottobre 2024), dopo avere finalmente vinto la Coppa America nel 2021 e la Coppa del Mondo nel 2022, ha aggiunto l'unica voce che manca alla sua lista di superstar internazionali: un profumo. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro ha recentemente firmato una partnership con il gruppo australiano Game One, specializzato nella concessione di licenze per prodotti di bellezza e skincare. L'azienda collabora con la NFL e alcune squadre di calcio della Premier League quali Liverpool e Arsenal e distribuir√† non solo l'omonima eau de parfum, ma anche una gamma completa di prodotti (gel doccia, deodoranti, ecc.). In un comunicato stampa, l'accordo conviene descritto come ¬ęuno dei pi√Ļ importanti contratti di profumeria legati a una celebrit√† mai stipulati nella storia¬Ľ.