Letizia di Spagna con l’abito a noleggio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La famiglia reale spagnola ha presenziato al concerto che precede la consegna dei Premi Principessa delle Asturie. Per l’occasione,diha noleggiato un abito blu navy di Roland Mouret: un modo per dimostrare che esistono alternative all’overconsumption e mandare un messaggio sostenibile si suoi ammiratori. La regina ha scelto un vestito aderente con scollo asimmetrico, caratterizzato da dettagli drappeggiati e gonna fasciante che si allarga sul fondo. Non si tratta di un capo del guardaroba reale. Ortiz lo ha affittato su Lend the Label, una piattaforma dispagnola. Significa che per essere regine per una notte, bastano 130 euro. Infinediha completato la mise con accessori dorati firmati Magrit e gioielli di Aldao. Anche a luglio, per presenziare a un evento a Lloret de Mar, Ortiz ha noleggiato un maxi abito smanicato in lino di Aje.