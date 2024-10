Gqitalia.it - L'estro di Nigo guida la nuova Mercedes-Benz x Moncler

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cosa ci fa unaClasse G con un piumino? Era la fine di febbraio dello scorso anno quando i due iconici brand annunciavano unaentusiasmante collaborazione presentando Project Mondo G, una vera e propria opera d’arte progettata per unire due universi - la moda e l’automotive - più vicini di quanto si possa pensare. Oggi, a venti mesi di distanza, quel connubio si evolve e si allarga, attraverso il lancio di una campagna, «Past Forward. Where the Future is Driven by the Past», di una seconda opera d’arte, Project G-Class Past II Future, di una Classe G in edizione limitata e di una capsule collection gender-neutral. Thebycollaboration presents the art piece "ProjectG-Class Past II Future". Photo by Lukas Müller on behalf ofAG.