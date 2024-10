"La strada sterrata scelta dall’Anas" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "La strada Monastero - monte Cancelli consente di raggiungere alcune abitazioni private e un rifugio siti mille metri di altitudine. Costituisce una via di accesso alle prese dell’acquedotto di Rio Fessa, che rappresentano la principale fonte di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano per il territorio comunale. E mette in comunicazione la frazione Monastero con i Prati di Ragnolo". L’amministrazione di Cessapalombo, capitanata dal sindaco Giuseppina Feliciotti, spiega perché aveva inserito questa strada nel Programma Anas. E risponde al capogruppo di minoranza Stefano Ciocchetti, che aveva sollevato la vicenda segnalando "lavori costosi, da 1,8 milioni per una strada semisconosciuta, dannosi per l’ambiente, con il rischio di aver compromesso l’area di riproduzione di una rara specie di salamandra, e vanificati dall’assenza di manutenzione". Ilrestodelcarlino.it - "La strada sterrata scelta dall’Anas" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "LaMonastero - monte Cancelli consente di raggiungere alcune abitazioni private e un rifugio siti mille metri di altitudine. Costituisce una via di accesso alle prese dell’acquedotto di Rio Fessa, che rappresentano la principale fonte di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano per il territorio comunale. E mette in comunicazione la frazione Monastero con i Prati di Ragnolo". L’amministrazione di Cessapalombo, capitanata dal sindaco Giuseppina Feliciotti, spiega perché aveva inserito questanel Programma Anas. E risponde al capogruppo di minoranza Stefano Ciocchetti, che aveva sollevato la vicenda segnalando "lavori costosi, da 1,8 milioni per unasemisconosciuta, dannosi per l’ambiente, con il rischio di aver compromesso l’area di riproduzione di una rara specie di salamandra, e vanificati dall’assenza di manutenzione".

