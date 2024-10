Istat | giù fiducia consumatori e imprese

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 11.46 In calo a ottobre il clima didi. Lo comunica l', che stima quello deiin calo a 97,4 da 98,3, e quello composito dellea 93,4 da 95,6, su un livello minimo da aprile 2021. Per quanto riguarda le, il calo è dovuto al peggioramento nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi di mercato. Per iil calo è dovuto soprattutto al deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e al peggioramento delle aspettative.