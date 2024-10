Lanazione.it - Il racconto da Sant’Ermo. Un borgo incantato diventato un’inferno

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Casciana Terme) Piove a dirotto, come nei più scontati film gialli, solo che qui non vi è alcun copione da recitare ma una terribile realtà con la quale fare i conti.è un paese fantasma: un incanto di giorno, immerso nelle meravigliose colline sopra Casciana Terme nella toscana più vera che si trasforma in uno sparuto gruppo di case buie e silenziose in una serata di leggera nebbia e fitta pioggia. La scena del crimine si dipana lungo 150 metri, nel minuscolo centro di unche conta più o meno cento anime. L’auto di Flavia è parcheggiata di fronte alla chiesa di Sant’Ermete, negli stalli bianchi del piazzale fra l’auto di un turista tedesco e un’utilitaria. Da lì la strada, stretta come quelle di un tempo, sale appena abbracciando il resto dell’abitato. Scorre su via Verdi e poi gira a sinistra imboccando in via Cardelli dove si è consumato il crimine.