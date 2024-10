Il nuovo terminal crociere. Posata la prima pietra. Accoglierà 400mila persone (Di venerdì 25 ottobre 2024) È iniziata ieri con la posa della prima pietra la costruzione del nuovo terminal crociere di Porto Corsini, con le gru di Ar.Co. lavori, che si è aggiudicata l’appalto, già attive. La cerimonia è stata organizzata dal gestore Ravenna Civitas Cruise Port (Rccp), una joint venture tra Cruise terminals International (Cti) che possiede e gestisce infrastrutture portuali, e Royal Caribbean, la compagnia leader internazionale nel settore. Un progetto di circa 45 milioni totali su un’area di 18 ettari, con Rccp che investirà 35 milioni di euro e Autorità portuale che realizzerà il Parco delle Dune, 12 ettari di ‘verde’ per una spesa di 10 milioni di cui 1,5 di contributo dalla Regione Emilia-Romagna. "È un traguardo importante per l’Autorità portuale, i nostri partner e la comunità locale", commenta il presidente Daniele Rossi. Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo terminal crociere. Posata la prima pietra. Accoglierà 400mila persone Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È iniziata ieri con la posa dellala costruzione deldi Porto Corsini, con le gru di Ar.Co. lavori, che si è aggiudicata l’appalto, già attive. La cerimonia è stata organizzata dal gestore Ravenna Civitas Cruise Port (Rccp), una joint venture tra Cruises International (Cti) che possiede e gestisce infrastrutture portuali, e Royal Caribbean, la compagnia leader internazionale nel settore. Un progetto di circa 45 milioni totali su un’area di 18 ettari, con Rccp che investirà 35 milioni di euro e Autorità portuale che realizzerà il Parco delle Dune, 12 ettari di ‘verde’ per una spesa di 10 milioni di cui 1,5 di contributo dalla Regione Emilia-Romagna. "È un traguardo importante per l’Autorità portuale, i nostri partner e la comunità locale", commenta il presidente Daniele Rossi.

