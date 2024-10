Cultweb.it - Il castello di Balmoral aperto per i matrimoni? Ecco cosa sappiamo della decisione di Re Carlo

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sognate una cerimonia di nozze in un luogo principesco? ReIII d’Inghilterra ha deciso di rendere disponibile una dependance a poche centinaia di metri daldi, il Queen’s Building, in Scozia per le vostre cerimonie. O meglio, per le cerimonie dei cittadini britannici che ne faranno richiesta. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti cultoricorona inglese, ma che si spiega con il desiderio del sovrano di avvicinare sempre di più la monarchia al popolo. Guadagnandoci anche qual. Dunque, l’iter per la trasformazione dell’edificio è iniziato con la presentazione dei documenti specifici alle autorità locali dell’Aberdeenshire Council. ReIII d’Inghilterra (fonte: Il Messaggero)L’edificio è attualmente utilizzato dai visitatori e dallo staff dele si trova a nord del blocco principale.