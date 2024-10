Hey Joe, James Franco alla Festa di Roma: "Non conoscevo l'italiano, ma la barriera linguistica era una metafora perfetta" (Di venerdì 25 ottobre 2024) James Franco è alla Festa del Cinema di Roma per presentare Hey Joe di Claudio Giovannesi, interpretato con Francesco Di Napoli e Giulia Ercolini. Storia di un soldato americano che negli anni Settanta torna a Napoli per conoscere il figlio avuto lì durante la II Guerra Mondiale. Comingsoon.it - Hey Joe, James Franco alla Festa di Roma: "Non conoscevo l'italiano, ma la barriera linguistica era una metafora perfetta" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)del Cinema diper presentare Hey Joe di Claudio Giovannesi, interpretato con Francesco Di Napoli e Giulia Ercolini. Storia di un soldato americano che negli anni Settanta torna a Napoli per conoscere il figlio avuto lì durante la II Guerra Mondiale.

