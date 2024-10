Dilei.it - Harry e Meghan a un passo dal divorzio: “Conducono vite separate”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le condizioni del matrimonio traMarkle sembrano peggiorare di continuo. Si rincorrono di fatto voci sul loro possibileormai da tempo. Le ultime notizie in merito giungono dal Montecito Journal, ovvero il giornale locale della cittadina che la coppia ha scelto per crescere i loro figli.in crisi Di certo il Montecito Journal non viene letto normalmente in altre parti del mondo che non sia la stessa Montecito. Da quando peròMarkle si sono trasferiti lì, va da sé che l’interesse per le news locali sia aumentato notevolmente. É infatti il Mirror ad aver diffuso le indiscrezioni riportate dai giornalisti locali, che nella sezione gossip parlano di coppia in piena crisi. È da tanto che non si mostrano insieme in pubblico, il che rappresenta di fatto un comportamento molto insolito per i due.