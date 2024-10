Giorgetti vede Georgieva, elogi su impegno a consolidamento (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Durante un incontro fra il ministro Giorgetti e la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva, l'Italia ha ricevuto elogi per il suo impegno a perseguire il consolidamento di bilancio promuovendo allo stesso tempo la crescita economica". E' quanto si legge in un tweet del Ministero del Tesoro. Il ministro, fanno sapere inoltre fonti vicine a via XX Settembre, ha incontrato a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, le agenzie di rating Fitch, Moody's e S&P. Quotidiano.net - Giorgetti vede Georgieva, elogi su impegno a consolidamento Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Durante un incontro fra il ministroe la direttrice generale del Fmi Kristalina, l'Italia ha ricevutoper il suoa perseguire ildi bilancio promuovendo allo stesso tempo la crescita economica". E' quanto si legge in un tweet del Ministero del Tesoro. Il ministro, fanno sapere inoltre fonti vicine a via XX Settembre, ha incontrato a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, le agenzie di rating Fitch, Moody's e S&P.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgetti vede Georgieva, elogi su impegno a consolidamento - "Durante un incontro fra il ministro Giorgetti e la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva, l'Italia ha ricevuto elogi per il suo impegno a perseguire il consolidamento di bilancio promuoven ... (ansa.it)

Fmi, Mef: Giorgetti vede Giorgieva e riceve elogi su risanamento fiscale - Washington, 25 ott. (askanews) – “Nel corso di un cordiale incontro tra il Ministro Giorgetti e il Direttore Generale del FMI Georgieva, l’Italia ha ricevuto elogi per i suoi sforzi nel perseguire il ... (askanews.it)

Georgieva lauds consolidation commitment with Giorgetti - International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva met Economy Minister Giancarlo Giorgetti Friday and praised Italy's commitment to pursue its budget consolidation while at the same t ... (ansa.it)