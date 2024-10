GF, Maica Benedicto torna in Spagna ma le manca Tommaso: “C’è stata subito intesa” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Maica Benedicto, dopo una settimana di permanenza nella casa più spiata d'Italia, è stata richiamata dalla Spagna. La gieffina ha però raccontato quanto l'esperienza italiana le sia piaciuta e quanto abbia legato con uno dei gieffini: Tommaso Franchi. Fanpage.it - GF, Maica Benedicto torna in Spagna ma le manca Tommaso: “C’è stata subito intesa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), dopo una settimana di permanenza nella casa più spiata d'Italia, èrichiamata dalla. La gieffina ha però raccontato quanto l'esperienza italiana le sia piaciuta e quanto abbia legato con uno dei gieffini:Franchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare in Spagna : le ipotesi dei gieffini - Maica Benedicto ha abbandonato nella notte Il Grande Fratello. Per lei si riaprono le porte del reality spagnolo Fermento nella notte al Grande Fratello, dopo che Maica Benedicto ha lasciato la casa per tornare al Grande Fratello spagnolo. Gli ... (361magazine.com)

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare in Spagna : le ipotesi dei gieffini - Maica Benedicto ha abbandonato nella notte Il Grande Fratello. Per lei si riaprono le porte del reality spagnolo Fermento nella notte al Grande Fratello, dopo che Maica Benedicto ha lasciato la casa per tornare al Grande Fratello spagnolo. Gli ... (361magazine.com)

Maica Benedicto lascia di nascosto il Grande Fratello per tornare in Spagna : la reazione dei gieffini - La concorrente spagnola è stata inghiottita dal Confessionale ed ha dovuto lasciare il reality show senza avere la possibilità di salutare i coinquilini. La breve avventura di Maica Benedicto al Grande Fratello è già giunta al termine. La modella ... (Movieplayer.it)

Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello : c’è chi spera che Shaila e Lorenzo restino in Spagna - Si è interrotta l'esperienza di Maica Benedicto nel Grande Fratello. La concorrente è tornata in Spagna dove proseguirà il suo percorso al Gran Hermano.Continua a leggere (Fanpage.it)