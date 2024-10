Genova, professore spogliava le studentesse con l’intelligenza artificiale. Chat Gpt si difende così… (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un professore associato della facoltà di Architettura a Genova è indagato per aver usato l’intelligenza artificiale per rubare e trasformare in immagini hard le foto social di almeno sei studentesse, poi condivise su una Chat di Telegram. La notizia è riportata nelle pagine locali di Repubblica e Secolo XIX. L’indagine, secondo quanto riportano i quotidiani, è partita il 1 ottobre dopo l’esposto del rettore Federico Delfino. Dopo dieci giorni, la polizia postale ha perquisito l’ufficio e l’abitazione del docente, sospeso subito dall’incarico. Ora gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Federico Panichi, stanno analizzando i dispositivi informatici sequestrati per eventuali sviluppi. professore spogliava le allievi con l’intelligenza artificiale, la denuncia Le giovani sono state ascoltate dagli agenti della polizia postale. Secoloditalia.it - Genova, professore spogliava le studentesse con l’intelligenza artificiale. Chat Gpt si difende così… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unassociato della facoltà di Architettura aè indagato per aver usatoper rubare e trasformare in immagini hard le foto social di almeno sei, poi condivise su unadi Telegram. La notizia è riportata nelle pagine locali di Repubblica e Secolo XIX. L’indagine, secondo quanto riportano i quotidiani, è partita il 1 ottobre dopo l’esposto del rettore Federico Delfino. Dopo dieci giorni, la polizia postale ha perquisito l’ufficio e l’abitazione del docente, sospeso subito dall’incarico. Ora gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Federico Panichi, stanno analizzando i dispositivi informatici sequestrati per eventuali sviluppi.le allievi con, la denuncia Le giovani sono state ascoltate dagli agenti della polizia postale.

