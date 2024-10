È vero che si può non pagare il canone Rai? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci sono delle esenzioni che riguardano una ristretta porzione di popolazione. Poi ci sono degli “accorgimenti tecnici” che molte persone non sanno di avere in casa. Da tempo si discute sul come non pagare il canone Rai, pur proseguendo nella visione dei programmi televisivi. Tutto dipende dai dispositivi a nostra disposizione e, soprattutto, dalla possibilità di inviare una richiesta affinché si possa non versare quell’imposta che dal 2017 viene addebitata nelle prime 10 bollette dell’energia elettrica dell’anno (nonostante il parere negativo della Commissione Europea). Giornalettismo.com - È vero che si può non pagare il canone Rai? Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci sono delle esenzioni che riguardano una ristretta porzione di popolazione. Poi ci sono degli “accorgimenti tecnici” che molte persone non sanno di avere in casa. Da tempo si discute sul come nonil, pur proseguendo nella visione dei programmi televisivi. Tutto dipende dai dispositivi a nostra disposizione e, soprattutto, dalla possibilità di inviare una richiesta affinché si possa non versare quell’imposta che dal 2017 viene addebitata nelle prime 10 bollette dell’energia elettrica dell’anno (nonostante il parere negativo della Commissione Europea).

