Davis e Lucca trascinano l'Udinese al quarto posto: 2-0 contro un Cagliari in 10 uomini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con un gol per tempo l'Udinese batte il Cagliari e torna alla vittoria dopo il KO contro il Milan: Lucca apre i conti, Davis li chiude a 10 minuti dalla fine.

Keinan Davis : «Il gol della salvezza dell’Udinese è il più importante della mia carriera. Lucca - Thauvin - Sanchez : ecco cosa penso di loro. L’Europa? Yes - we can…» - L’attaccante dei friulani ha parlato del possibile approdo in Europa dei bianconeri e di altre tematiche Keinan Davis, attaccante inglese di 26 anni, è una delle risorse che ha a disposizione l’Udinese, partita molto bene in questo campionato sotto ... (Calcionews24.com)