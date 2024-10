Lanazione.it - Da Unipi soldi per la carriera dopo un figlio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Università di Pisa è una delle poche ad aver adottato una misura di sostegno per le mamme inaccademica. "Che si tratti di ricercatrici a tempo determinato, indeterminato o già professoresse - spiega Benedetta Mennucci (nella foto) professoressa e prorettrice dell’Università di Pisa per la promozione della ricerca - abbiamo pensato che stanziare 120mila euro per riavviare la ricercaun periodo di assenza o distanza dall’attività accademica per maternità fosse un aiuto pratico e un messaggio significativo". Dal 1° novembre inoltre entrano in carica 7 nuove direttrici di Dipartimento dell’Università di Pisa per il quadriennio 2024-2028. Molti, dunque, i passi avanti, ma sia relativamente alle cariche di prestigio sia alle carriere accademiche le mamme fanno fatica.