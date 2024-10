Cosa ha detto Filippo Turetta oggi al processo: “Ho fatto una lista, volevo rapire Giulia e toglierle la vita” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cosa ha detto Filippo Turetta nell'interrogatorio tenutosi oggi presso la Corte d'Assise di Venezia nel corso del processo sull'omicidio di Giulia Cecchettin: "Ho mentito. Ho messo giù questo piano e scritto una lista qualche giorno prima del delitto. L'avevo scritta perché avevo pensato di rapire lei e dopo qualche tempo toglierle la vita". Fanpage.it - Cosa ha detto Filippo Turetta oggi al processo: “Ho fatto una lista, volevo rapire Giulia e toglierle la vita” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)hanell'interrogatorio tenutosipresso la Corte d'Assise di Venezia nel corso delsull'omicidio diCecchettin: "Ho mentito. Ho messo giù questo piano e scritto unaqualche giorno prima del delitto. L'avevo scritta perché avevo pensato dilei e dopo qualche tempola".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa ha detto Filippo Turetta oggi al processo : “Ho fatto una lista - volevo rapire Giulia e toglierle la vita” - Cosa ha detto Filippo Turetta nell'interrogatorio tenutosi oggi presso la Corte d'Assise di Venezia nel corso del processo sull'omicidio di Giulia Cecchettin: "Ho mentito. Ho messo giù questo piano e scritto una lista qualche giorno prima del ... (Fanpage.it)

Eros Ramazzotti rompe il silenzio sull’addio a Dalila Gelsomino - cosa ha detto sulla fine della storia - Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio sulla fine della storia con Dalila Gelsomino, resa nota lo scorso settembre. E per quanto riguarda le motivazioni, oltre a una "crisi mai superata", si sarebbe ... (Fanpage.it)

Mourinho irride l’arbitro in modo geniale : “Mi ha detto qualcosa di assolutamente incredibile” - Il tecnico del Fenerbahçe, espulso per proteste, è stato sferzante in diretta tv: ha spiegato cosa gli ha riferito Turpin sulla mancata concessione di un calcio di rigore nella sfida di Europa League contro il Manchester United.Continua a leggere (Fanpage.it)

Carmen Russo smentisce il rumor con Stefano de Martino : cosa ha detto - Carmen Russo, icona senza tempo, ha deciso di affrontare ancora una volta i gossip più insistenti sul suo presunto flirt con Stefano De Martino. Lo ha fatto nello studio di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, e ... (Dilei.it)